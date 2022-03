Golfer Straka als erster Österreicher Top Ten beim Players

Sepp Straka hat zwei Wochen nach seinem Premierensieg eine weitere österreichische Bestmarke auf der PGA-Tour gesetzt. Der 28-Jährige schaffte es beim Players Championship in Florida auf den geteilten neunten Rang. Bisher war ein zwölfter Platz von Bernd Wiesberger vor fünf Jahren das rot-weiß-rote Topergebnis in Ponte Vedra Beach gewesen. Das mit 20 Millionen Dollar (18,25 Mio. Euro) dotierte Turnier im TPC Sawgrass gilt als inoffizielles fünftes Major.

In seiner aktuellen Hochform darf der Austro-Amerikaner mit großen Hoffnungen in Richtung Masters blicken. Für das am 7. April beginnende Major in Augusta hatte er sich bereits durch seinen Sieg beim Honda Classic qualifiziert. Falls noch einige wenige besser gereihte Profis absagen, könnte er vor Augusta auch beim nächstwöchigen WGC-Match Play in Austin abschlagen.