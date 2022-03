Seit Jahren Vermisste tot in deutschem Keller entdeckt

Bei einer am Montag in einem Keller in der deutschen Großstadt Krefeld entdeckten eingemauerten Frauenleiche handelt es sich um ein seit fast drei Jahren vermisstes Mordopfer. Das habe die Obduktion am Dienstag zweifelsfrei ergeben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in Essen mit. Die Gelsenkirchenerin sei vermutlich erstickt worden. Der Täter, ein Mann aus Krefeld, war bereits im Dezember 2020 durch das Landgericht Essen wegen Mordes an der Frau verurteilt worden.