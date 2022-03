Architekt Kéré aus Burkina Faso erhält Pritzker-Preis

Der aus Burkina Faso stammende und in Berlin lebende Architekt Francis Kéré ist mit dem Pritzker-Preis 2022, der höchsten Auszeichnung für Architektur, geehrt worden. Das teilte die Jury am Dienstag in Chicago mit. „Er weiß intuitiv, dass es bei Architektur nicht um das Objekt geht, sondern um das Ziel; nicht um das Produkt, sondern um den Vorgang“, hieß es am Dienstag von der Jury in Chicago zur Begründung.