Amerikaner gewinnt härtestes Hundeschlittenrennen der Welt

Der US-Amerikaner Brent Sass hat erstmals das Hundeschlittenrennen Iditarod in Alaska gewonnen. Der 42-Jährige aus dem Bundesstaat Minnesota überquerte am Dienstag mit elf Hunden vor seinem Schlitten die Ziellinie in Nome - nach rund 1.800 Kilometern in acht Tagen, 14 Stunden, 38 Minuten und 43 Sekunden, wie die Veranstalter mitteilten.