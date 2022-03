Drogenprozess gegen „Ibiza-Detektiv“ wird fortgesetzt

Der Prozess um Drogenhandel gegen den mutmaßlichen Drahtzieher des Ibiza-Videos, Julian Hessenthaler, wird am Mittwoch am Landesgericht St. Pölten fortgesetzt. Geplant ist die Befragung einer in Serbien lebenden Zeugin per Videokonferenz. Am sechsten Tag der Schöffenverhandlung könnte es ein Urteil geben. Der in U-Haft sitzende Angeklagte bestreitet die Vorwürfe. Die Aussagen der Belastungszeugen stehen teilweise im Widerspruch zueinander.