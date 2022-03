Barbara Albert interessiert das „Egothema“ nicht mehr

Albert: Ich habe zum Beispiel New York in Bulgarien im Studio gedreht und David New York in New York. Ich wollte das gerne so machen, da ich die Realisierung von 9/11 vor dem Greenscreen mit so vielen Komparsen sehr spannend fand. Das habe ich in dieser Dimension selbst noch nie gedreht und wollte gerne die Erfahrung machen. Und in Bulgarien habe ich dann auch Finnland gedreht. (lacht)