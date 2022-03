Wiener Ermittler auf der Jagd nach Rip-Deal-Betrügern

37 Fakten werden Mitgliedern des Clans europaweit bisher zur Last gelegt, daran sollen zumindest 26 Verdächtige im Alter von 34 bis 61 Jahren beteiligt gewesen sein. In Österreich sitzen vier Täter in Haft. Drei von ihnen sind bereits rechtskräftig verurteilt. Der mutmaßliche Haupttäter, ein 53-jähriger österreichischer Staatsbürger, der aus den Nachfolgeländern Jugoslawiens stammt, ist in einem anderen Land in Europa in Haft. Der Schaden der schon seit 2013 aktiven Gruppe ist enorm, es geht um Millionen, wie Valentin Szaga-Doktor, Ermittler der anlässlich des Falles gegründeten und bei der LKA-Außenstelle Zentrum-Ost angesiedelten Zentralstelle zur Bekämpfung dieser Betrugsform, am Mittwoch vor Journalisten ausführte.