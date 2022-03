Über vier Millionen Privathaushalte in Österreich gezählt

Im Jahr 2021 gab es in Österreich erstmals über vier Millionen Privathaushalte. Unter den 4.020.000 Privathaushalten waren 2.358.000 Einfamilien- und 55.000 Mehrfamilienhaushalte. Insgesamt 1.526.000 Personen lebten allein. Zudem zählte die Statistik Austria 81.000 Nichtfamilien-Mehrpersonenhaushalte wie etwa Wohngemeinschaften, wie es in einer Aussendung am Freitag hieß.

Zwischen 1985 und 2021 stieg die Zahl der Privathaushalte in Österreich um 43,5 Prozent von 2.801.000 auf 4.020.000 an. Die Bevölkerung in Privathaushalten nahm in diesem Zeitraum jedoch nur um 17,7 Prozent zu (1985: 7.481.000; 2021: 8.807.000). Somit geht die größere Zahl der Haushalte laut Statistik Austria nur zum Teil auf das Bevölkerungswachstum zurück. Sie ist im Wesentlichen dadurch bedingt, dass sich die Zahl der Einpersonenhaushalte von 768.000 im Jahr 1985 auf 1.526.000 im Jahr 2021 nahezu verdoppelt hat (plus 98,7 Prozent). Der Anteil der Alleinlebenden an der Bevölkerung in Privathaushalten erhöhte sich im selben Zeitraum von 10,3 auf 17,3 Prozent. Diese Entwicklung spiegelt sich auch in der Haushaltsgröße wider: Lebten im Jahr 1985 in einem Haushalt noch durchschnittlich 2,67 Personen, waren es 2021 nur noch 2,19 Personen.