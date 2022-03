Russlands Krieg für Bischöfe als „himmelschreiende Sünde“

Die österreichische Bischofskonferenz hat den „Überfall Russlands auf die freie und souveräne Ukraine“ verurteilt. „Dieser Angriffskrieg ist eine himmelschreiende Sünde und er muss so schnell wie möglich beendet werden“, heißt es in einer Erklärung nach der Vollversammlung. Zudem habe die Ukraine auch aufgrund der kirchlichen Friedensethik das Recht, sich gegen den Angriff zu verteidigen. Die Bischofskonferenz stellt eine Mio. Euro für Hilfsprojekte der Caritas zur Verfügung.

Christen und insbesondere die Kirchen müssten sich angesichts des Krieges als Friedensstifter erweisen und bewähren, hielten die Bischöfe außerdem in ihrer Erklärung fest. „Es gilt, alle gewaltlosen Mittel zu nutzen, um die Kriegsparteien zu einer friedlichen Einigung zu bringen“, las der Vorsitzende des Gremiums, Salzburgs Erzbischof Franz Lackner, am Freitag in einer Pressekonferenz daraus vor. Gewaltlosigkeit sei aber eine persönliche Entscheidung, die man den Opfern der Aggression nicht verordnen könne, halten die Bischöfe auch fest.

Aber auch auf die Hilfsbereitschaft und Solidarität in den westlichen Nachbarländern der Ukraine gehen die Bischöfe ein. Auch in Österreich sei diese beeindruckend und enorm, so Lackner. Als Drehscheibe für Hilfeleistungen in die Ukraine und die Nachbarländer sowie als Anlaufstelle für Geflüchtete hätten sich vom ersten Tag des Krieges an die Gemeinden der Gläubigen der ukrainischen griechisch-katholischen Kirche in Österreich etabliert.