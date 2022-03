Hausbesetzung in Wien-Alsergrund zu Ende

Aktivisten haben am Freitag ein Haus in der Mariannengasse in Wien-Alsergrund besetzt. Am frühen Nachmittag wurde der Protest beendet, zunächst elf Personen verließen das Gebäude ohne Gegenwehr, so Polizeisprecherin Barbara Gass zur APA. Gegen 15.00 Uhr hieß es von der LPD dann: „Das Haus in der Mariannengasse konnte inzwischen vollständig geräumt werden. Insgesamt wurden zwölf Personen festgenommen. Alle Sperren wurden aufgehoben, die Straßen sind wieder frei passierbar.“