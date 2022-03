Odermatt Halbzeit-Bester im Meribel-RTL - Brennsteiner 5.

Gesamtweltcup-Sieger Marco Odermatt will auch den letzten Riesentorlauf der alpinen Weltcup-Ski-Saison zu seinen Gunsten entscheiden. Der Schweizer, der als Gewinner der Disziplin-Kugel bereits feststeht, führt am Samstag nach dem ersten Durchgang des finalen Rennens in Meribel mit zwei Zehntelsekunden Vorsprung auf den Norweger Lucas Braathen. Als bester Österreicher kam Stefan Brennsteiner mit 0,65 Sekunden Rückstand auf den fünften Platz.