Polizei fasst Serienbrandstifter in Wien-Hietzing

Die Wiener Polizei hat am Donnerstag einen Serienbrandstifter in Wien-Liesing erwischt, der von Oktober 2021 bis 15. März 30 Feuer in Hietzing gelegt haben soll. Laut Polizeisprecher Markus Dittrich hatte der 21-Jährige meist Müll- und Altkleidercontainer als Ziele ausgewählt, bei seiner letzten Tat ging in der Hietzinger Hauptstraße allerdings ein Moped in Flammen auf. Der Sachschaden liegt bei rund 100.000 Euro.