Mindestens 22 Tote bei Verkehrsunfall in Tansania

Bei der Kollision eines Reisebusses und eines Lastwagens in Tansania sind mindestens 22 Menschen ums Leben gekommen. Weitere 38 Menschen wurden verletzt, wie das Präsidialamt des ostafrikanischen Landes am Samstag mitteilte. Die beiden Fahrzeuge waren nach Polizei-Angaben am Vortag frontal zusammengeprallt, als der Lkw seine Spur verlassen hatte, um ein Motorrad zu überholen.