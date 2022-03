Entsetzen und Wut nach Spielabbruch in Bochum

Der Schiedsrichterassistent musste ins Spital, die Spieler waren wütend: Nach dem Becherwurf-Eklat mit anschließendem Abbruch der Partie zwischen Bochum und Mönchengladbach in der deutschen Fußball-Bundesliga am Freitag sucht die Polizei nun nach dem oder der Verantwortlichen. Für den Schiedsrichter war der Abbruch „alternativlos“, Bochum behält sich unter anderem „Schadenersatzansprüche“ vor.

Einer der Schiedsrichter-Assistenten, Christian Gittelmann, war am Freitagabend in der 68. Minute beim Stand von 2:0 für Mönchengladbach von einem Becher getroffen worden. Der Schiedsrichter Benjamin Cortus unterbrach die Partie vor 25.000 Zuschauern zunächst und brach sie rund eine Viertelstunde später ab. Wie die endgültige Wertung sein wird, ist noch offen.

Gittelmann war am Samstag nach einem Spitalsaufenthalt wieder zuhause. „Der Treffer hat mich mitgenommen, zumal es mich mit voller Wucht und unerwartet am Kopf getroffen hat“, sagte der 39-Jährige in einem auf der Internetseite des Deutschen Fußball-Bunds (DFB) am Samstag veröffentlichten Interview. „Ich habe mich gestern nach dem Vorfall vorsichtshalber im Krankenhaus untersuchen lassen. Es wurde eine Schädelprellung und ein Schleudertrauma diagnostiziert.“ Die Tat mache ihn „fassungslos“. „Jetzt werde ich mir ein paar Tage nehmen, um zur Ruhe zu kommen und die Sache zu verarbeiten“, sagte Gittelmann. „Ich bin froh, wenn ich schnellstmöglich wieder auf den Platz zurückkehren kann. Schon am kommenden Wochenende bin ich für einen Länderspiel-Einsatz eingeplant.“