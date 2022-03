Prommegger holt mit Berchtesgaden-Sieg Slalom-Weltcup

Der Salzburger Andreas Prommegger hat am Samstag im Weltcup der Parallel-Snowboarder beim Saison-Finale in Berchtesgaden den Slalom und auch den Spezial-Weltcup gewonnen. Der 41-Jährige holte seinen 21. Weltcupsieg zeitgleich mit dem Italiener Edwin Coratti, der Gesamtweltcupsieg ging an den Südkoreaner Lee Sang-hoo. Der Vorarlberger Lukas Mathies wurde in seinem letzten Karriere-Rennen Vierter. Bei den Frauen verpasste Daniela Ulbing als Tages-Vierte den Gesamtweltcupsieg.