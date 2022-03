Hauser in Oslo-Verfolgung Sechste - Sieg erneut an Eckhoff

Die Norwegerinnen haben am Samstag beim Biathlon-Heimweltcup in Oslo einen Doppelsieg gefeiert. Tiril Eckhoff doppelte nach ihrem Erfolg im Sprint in der Verfolgung nach, sie feierte ihren 29. Weltcupsieg. Ihre 24,9 Sek. zurückgelegene und auch mit zwei Fehlern behaftete Landsfrau Marte Olsbu Röiseland holte den Gesamtweltcup. Lisa Hauser wurde Sechste. Bei den Männern feierte der zurücktretende Deutsche Erik Lesser nach 12,5 km einen emotionalen Sieg, Simon Eder wurde 16.