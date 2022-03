ÖFB-Quartett um Grillitsch fällt für Wales-Spiel aus

Österreichs Fußball-Nationalteam muss auch vor dem Halbfinale im WM-Play-off am Donnerstag in Cardiff gegen Wales Ausfälle hinnehmen. Der bei Teamchef Franco Foda im Mittelfeld-Zentrum zuletzt gesetzte Hoffenheim-Legionär Florian Grillitsch fällt ebenso aus wie Kölns Dejan Ljubicic und die Verteidiger Philipp Lienhart und Christopher Trimmel. Das gab der ÖFB am Samstag bekannt. Grillitsch, Lienhart und Trimmel haben laut ihren Clubs zuletzt positive Corona-Tests abgegeben.