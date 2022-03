Steinhart gewinnt Wiener Ärztekammerwahl vor Szekeres

Bei der Ärztekammerwahl am Samstag in Wien ist erneut die „Vereinigung österreichischer Ärztinnen und Ärzte - Liste Steinhart“ von Kammer-Vize Johannes Steinhart stimmenstärkste Fraktion geworden. Laut dem am Samstag veröffentlichten vorläufigen Endergebnis kam sie auf 1.759 Stimmen bzw. wie schon 2017 auf 26 Mandate. Zweiter wurde wieder das „Team Thomas Szekeres“. Der amtierende Kammerpräsident konnte 1.370 Stimmen bzw. 20 Mandate erringen. Das sind drei mehr als zuletzt.