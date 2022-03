Betroffenheit in London nach gewaltsamem Tod von Studentin

Der gewaltsame Tod einer 19 Jahre alten Studentin in London hat am Wochenende große Betroffenheit im Vereinigten Königreich ausgelöst. Britische Medien berichteten prominent über den Fall. Die junge Frau war am Samstag in einem Wohnheim für Studierende im Stadtteil Islington ihren schweren Verletzungen erlegen. Am Sonntag wurde ein 22 Jahre alter Mann wegen Mordverdachts in London festgenommen. Es soll sich dabei um den Freund der Getöteten handeln.