Tote und Vermisste nach Fährunglück in Bangladesch

Eine Passagier-Fähre ist in Bangladesch mit einem Transportschiff zusammengestoßen und gesunken. Mindestens sechs Menschen starben am Sonntagnachmittag laut Behördenangaben, viele weitere würden vermisst. Die Doppeldecker-Fähre mit über 50 Menschen an Bord sei auf dem Fluss Shitalakshya im Distrikt Narayanganj, rund 30 Kilometer südlich der Hauptstadt Dhaka, gekentert, nachdem ein Gütertransportschiff sie gerammt hatte, so ein Mitarbeiter der Wassertransportbehörde BIWTA mit.