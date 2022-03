Ferrari-Doppelsieg in Bahrain: Leclerc gewann vor Sainz

Charles Leclerc hat den Auftakt der Formel-1-Weltmeisterschaft in Bahrain für sich entschieden. Der Ferrari-Pilot siegte am Sonntag vor seinem Teamkollegen Carlos Sainz, Dritter wurde Lewis Hamilton im Mercedes. Ein Desaster auf dem Wüstenkurs in Sakhir erlebte Red Bull. Weltmeister Max Verstappen schied im Finish auf Platz zwei liegend mit Antriebsproblemen aus, in der letzten Runde blieb auch Teamkollege Sergio Perez auf Rang drei nach technischen Problemen stehen.