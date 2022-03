ÖHB-Männer sichern sich finales WM-Quali-Duell mit Island

Österreichs stark verjüngtes Männer-Handball-Nationalteam hat seine erste Bewährungsprobe bestanden. Drei Tage nach dem 35:33-Heimsieg über Estland hatte Rot-Weiß-Rot am Sonntag auch im Rückspiel in Tallinn lange zu kämpfen, feierte schließlich aber einen relativ klaren 27:24-(14:13)-Erfolg und steht damit im finalen Qualifikations-Play-off. Die Hürde dort ist am 13. (in Bregenz) und 16. April (in Hafnarfjördur) mit dem EM-Sechsten Island eine ungleich höhere.