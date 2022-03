Grafische Erzählung Mayröckers im Prunksaal der ÖNB

Mit Friederike Mayröckers Manuskript „FÜR ERNST am 21.4.70“ zieht morgen, Dienstag, ein Stück Alltagspoesie in den Prunksaal der Österreichischen Nationalbibliothek in Wien ein. Die im vergangenen Jahr verstorbene Schriftstellerin zeichnete und beschrieb darin einen Tag, den sie ohne ihren Geliebten, den Dichter Ernst Jandl, verbrachte. Bis zum 15. Mai ist die grafische Erzählung ausgestellt.