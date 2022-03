Neue Verhandlungsrunde Moskaus und Kiews am Montag

Unterhändler der Ukraine und Russlands haben für Montag eine neue Verhandlungsrunde per Videokonferenz vereinbart. In der Früh wollten die Teams die Gespräche aufnehmen, sagte der ukrainische Präsidentenberater Mychajlo Podoljak der Agentur Unian. Der Kreml dämpfte indes Hoffnungen auf eine Waffenruhe. Jede Pause würde von nationalistischen Einheiten genutzt, um sich neu zu formieren und die Angriffe auf die russischen Soldaten fortzusetzen, sagte Sprecher Dmitri Peskow.

Podoljak betonte am Montag auf Twitter, dass mehr als drei Millionen Ukrainer in europäische Länder fliehen mussten. Insgesamt seien elf bis zwölf Millionen Menschen vertrieben worden, so Podoljak. „Russland zerstört die Leben von Millionen von Menschen. Ist das nicht eine globale humanitäre Katastrophe?“