Kindergartenpersonal demonstriert für mehr Geld und Personal

In Wien versammelten sich rund 250 Personen vor dem Bildungsministerium. Demonstriert wurde auch in anderen Bundesländern - in Linz kamen etwa 150 Personen, in Salzburg rund 100, in St. Pölten waren es ebenso wie in Bregenz rund 50. In Tirol und Kärnten stehen Aktionen erst am frühen Abend am Programm.