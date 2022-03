Kindergartenpersonal demonstriert für mehr Geld und Personal

In Wien versammelten sich rund 250 Personen vor dem Bildungsministerium. Demonstriert wurde auch in anderen Bundesländern - in Linz kamen laut Polizei etwa 150 Personen, in Salzburg der Gewerkschaft zufolge rund 100, in St. Pölten waren es laut Polizei 50, in Bregenz beim APA-Lokalaugenschein ebenso viele. In Klagenfurt nahmen am frühen Abend laut Veranstaltern und Polizei 200 Personen an der Protestaktion teil, in Innsbruck waren es laut Veranstaltern 400.