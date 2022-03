Bulgariens Polizei schützte Frau zu wenig vor Mord durch Ex

Weil die Behörden eine Frau nicht ausreichend vor der tödlichen Gewalt ihres Ex-Partners geschützt haben, muss Bulgarien 24.000 Euro Entschädigung an die Mutter und die beiden Töchtern der Getöteten zahlen. Nachlässigkeit bei Gewalt gegen Frauen im Allgemeinen stellte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg aber nicht fest. Seinem Urteil vom Dienstag zufolge verstießen die bulgarischen Beamten in dem Einzelfall gegen das Recht auf Leben der Frau.