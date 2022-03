Hochdotierter Lindgren-Preis an Kinderbuchautorin Lindström

Der renommierte Astrid-Lindgren-Gedächtnispreis für Kinder- und Jugendliteratur geht heuer an die schwedische Illustratorin und Autorin Eva Lindström. Das gab die Jury am Dienstag in Stockholm bekannt. Die Bilderwelt der 1952 geborenen Lindström verändere sich ständig, während sich Bäume bewegen, Hunde riesige Ausmaße annehmen und Gegenstände verschwinden, so die Jury. Kinder, Erwachsene und Tiere setzten sich dabei in ihren Werken mit den Fragen des Lebens auseinander.