Warten auf die neuen Masken- und Quarantäneregeln

Die neuen Corona-Regeln lassen auf sich warten. Dienstagabend war auf Koalitionsebene noch verhandelt worden, wiewohl die geplante Verordnung schon um Mitternacht in Kraft treten soll. Ein untertags gehandelter Entwurf hätte das von Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) angekündigte Comeback der Maske in Innenräumen stark relativiert. Denn alternativ könnten Handel, Veranstalter und Nachtlokale auch auf 3G zurückgreifen.

Ob diese Maßnahme viel Wirkung erzielen wird, ist wohl nicht unumstritten. Denn beinahe alle Experten hatten vor allem den Wegfall der Maske für den starken Anstieg der Infektionszahlen in den vergangenen Wochen haupt-verantwortlich gemacht. Nunmehr könnten sich bei Veranstaltungen oder auf der Tanzfläche weiter Personen drängeln, so sie getestet, geimpft oder genesen sind.

Die bekannte Virologin Dorothee von Laer hatte entsprechende Pläne in der „Kronen Zeitung“ stark in Zweifel gezogen. Für sie ergeben Regeln wie 3G aktuell „keinen Sinn“. Denn Geimpfte würden sich derzeit bei Omikron genauso oft anstecken wie Ungeimpfte. Sinnvoll wäre aus ihrer Sicht neben der Maskenpflicht ein verpflichtender Test.

Jedenfalls bleiben wird die Maske dort, wo sie schon bisher vorgeschrieben war, also beispielsweise in Lebensmittel-Geschäften, in Banken, Apotheken und im öffentlichen Verkehr. Dafür wird, wenn sich die nachmittägigen Pläne bestätigen, z.B. in Gondeln oder in Reisebussen alternativ auch 3G möglich sein. Gleiches gilt etwa für den Textil-Handel oder in Theatern und Sporthallen.