Köstinger verweist bei Corona-Verordnung auf Rauch

Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) hat auch Mittwochvormittag keine Details zu den neuen Coronamaßnahmen verraten können. Sie verwies nach dem Ministerrat lediglich auf die Zuständigkeit von Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne). Eigentlich hätten die neuen Regeln schon am Mittwoch in Kraft treten sollen. Gescheitert ist dies allerdings am Fehlen einer Verordnung, die laut Beteuerungen aus der Regierung nun am Mittwoch veröffentlicht werden soll.