Israel nach Terrorattacke in Alarmbereitschaft

Nach einem Terroranschlag mit vier Toten hat Israel seine Sicherheitskräfte im Süden und in den Palästinensergebieten in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt. Es werde befürchtet, dass die Attacke Nachahmungstäter inspirieren könnte, berichtete der öffentlich-rechtliche Rundfunk Israels am Mittwoch. Bei dem Attentäter handelt es sich demnach um einen Beduinen aus der Negev-Wüste im Süden Israels handeln, der Anhänger der Terrormiliz Islamischer Staat (IS/ISIS) gewesen sei.