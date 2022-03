21-Jähriger nach Brandserie in Nachtzügen in OÖ verhaftet

Das LKA Oberösterreich hat einen 21-jährigen Wiener festgenommen, der für eine Brandserie in den Nachtzügen der ÖBB in Oberösterreich verantwortlich sein soll. Ab 13. März war innerhalb von fünf Tagen viermal Feuer in Zügen ausgebrochen. Die Auswertung der Überwachungskameras ergab, dass in allen Fällen immer der Verdächtige ein Fahrgast war. Ihm werden noch weitere Brandstiftungen zu Last gelegt, so die Polizei OÖ.