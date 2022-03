Stelzer will Maskenregeln an Schulen verschärfen

Für den oberösterreichische Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) ist es „absolut unverständlich“, dass Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) derzeit keine Verschärfung bei der Maskenpflicht in den Schulen will. Das Infektionsgeschehen sei dort derzeit massiv, so Stelzer in den „Oberösterreichischen Nachrichten“ (online).