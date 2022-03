Rendi spricht und fünf Altkanzler hören zu

Pamela Rendi-Wagner hält am Sonntag eine große Grundsatzrede, mit der sie ihren Anspruch auf die Kanzlerschaft untermauern will. Der Chefin der österreichischen Sozialdemokratie lauschen werden nach APA-Informationen alle lebenden SPÖ-Altkanzler. Damit gibt es einen der seit seinem Abtritt vor über 20 Jahren sehr seltenen Auftritte von Viktor Klima. Auch Alfred Gusenbauer, Christian Kern, Franz Vranitzky und Werner Faymann werden in der Aula der Wissenschaften erwartet.