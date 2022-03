Nationalrat unterbindet Ausstrahlung von Russia Today

Der Nationalrat hat am Donnerstag eine umfassende Förderung der Digitalisierung der Medien beschlossen - und gleichzeitig auch ein Verbot der Ausstrahlung von Russia Today in Österreich. Die Debatte stand über weite Strecken im Zeichen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine. Nationalratspräsidentin Doris Bures (SPÖ) begrüßte drei aus der Ukraine geflüchtete Frauen, die die Plenarsitzung auf der Galerie verfolgten.

„Schön, dass Sie heute hier sind“, sagte Bures in Richtung der drei Ukrainerinnen - und versicherte: „Sie können sich unserer Solidarität sicher sein“. Das Parlament wünsche „Ihnen und Ihrem Volk alles erdenklich Gute“.

Dass der ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj bisher nicht zu einer Rede vor dem Nationalrat eingeladen wurde, bedauerte NEOS-Abgeordneter Nikolaus Scherak - und merkte an, dass im Parlament Roms sogar der Chef von Italiens rechter Regierungspartei Lega, Matteo Salvini, Selenskyj applaudiert habe. Dass es in Österreich „politische Kräfte“ gebe, die in falsch verstandener Neutralität und wegen eines „vielleicht ungeklärten Verhältnisses“ zu Russland gegen eine solche Einladung seien, „richtet sich von selbst“, fand Scherak.