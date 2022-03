Keine US-Gespräche mit Taliban nach Mädchen-Schulausschluss

Nach der Schließung weiterführender Schulen für Mädchen in Afghanistan haben die USA geplante Gespräche mit den radikalislamischen Taliban in Doha abgesagt. „Wir haben einige unserer Verpflichtungen gestrichen, vor allem geplante Treffen in Doha“, erklärte ein Sprecher des US-Außenministeriums am Freitag in Washington. „Und wir haben deutlich gesagt, dass wir diese Entscheidung als möglichen Wendepunkt in unseren Verpflichtungen betrachten“, fügte er hinzu.