Österreich im Skiflug-Team-Weltcup von Planica Dritter

Österreichs Skiflug-Quartett Michael Hayböck, Daniel Tschofenig, Manuel Fettner und Stefan Kraft hat am Samstag im vorletzten Bewerb der Olympia-Saison den dritten Rang belegt. Der Sieg ging klar an die favorisierten Slowenen in der Besetzung Ziga Jelar, Peter Prevc, Timi Zajc und Anze Lanisek, die mit 24,2 Zählern Vorsprung auf Norwegen gewannen. Das ÖSV-Team wies bereits 56,9 Punkte Rückstand auf.