Liv Ullmann und Samuel L. Jackson erhielten Ehren-Oscars

Zwei Tage vor der 94. Oscar-Gala sind die norwegische Schauspielerin Liv Ullmann (83), US-Schauspieler Samuel L. Jackson (73) und die Komödiantin und Drehbuchautorin Elaine May (89) mit Ehren-Oscars gefeiert worden. „Lethal Weapon“-Star Danny Glover (75) wurde am Freitagabend (Ortszeit) in Hollywood für sein soziales Engagement mit dem Jean-Hersholt-Preis geehrt.

Die „Governors Awards“-Gala fand in einem Ballsaal neben dem Dolby Theatre statt, wo am Sonntag die Oscars verliehen werden. Ullmann, vor allem durch ihre Zusammenarbeit mit Regisseur Ingmar Bergman in Filmen wie „Szenen einer Ehe“ und „Von Angesicht zu Angesicht“ bekannt, trug aus Solidarität mit der Ukraine einen blau-gelben Anstecker an ihrem schwarzen Gala-Outfit.

Oscar-Preisträger Denzel Washington überreichte Jackson die begehrte Trophäe und verwies auf die lange Karriere und die vielen sozialen Verdienste seines Kollegen. Jackson spielte in über 100 Filmen mit, darunter „Do the Right Thing“ und „Pulp Fiction“.

May schrieb unter anderem die Drehbücher für Filmhits wie „Reds“ „Tootsie“, „The Birdcage“ und „Mit aller Macht“. Sie wurde von Star-Komiker Bill Murray gewürdigt.

Glover, durch Filme wie „Die Farbe Lila“, „Der einzige Zeuge“ und die „Lethal Weapon“-Serie bekannt, ist neben seiner Filmarbeit als Aktivist tätig. Er setzt sich für die Rechte von Arbeitern und als Goodwill-Botschafter des Kinderhilfswerks Unicef ein.