Biden: Putin kann nicht an der Macht bleiben

US-Präsident Joe Biden hat offen zu einem Sturz des russischen Präsidenten Wladimir Putin aufgerufen. „Dieser Mann kann nicht an der Macht bleiben“, sagte Biden am Samstagabend zum Abschluss einer Rede über den Ukraine-Krieg in Warschau. Darin versicherte er das bedrängte Land der Unterstützung des Westens, bekräftigte die Verteidigung des NATO-Territoriums als „heilige Verpflichtung“, stellte die Welt aber zugleich auf einen langen Kampf gegen die Autokratien ein.