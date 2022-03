Schwerer Schumacher-Unfall im Qualifying in Saudi-Arabien

Ein schwerer Unfall von Mick Schumacher hat das Qualifying für den Formel-1-Grand-Prix von Saudi-Arabien vorzeitig angehalten. Der Haas-Pilot krachte am Samstag seitlich heftig in die Streckenbegrenzung, an seinem Wagen entstand massiver Schaden. Über den Zustand des Deutschen war vorerst nur bekannt, dass er ansprechbar gewesen sein soll. Schumacher wurde in ein naheliegendes Spital gebracht.