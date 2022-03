Perez-Pole und Schumacher-Unfall im Jeddah-Qualifying

Sergio Perez hat die erste Red-Bull-Pole-Position im neuen Formel-1-Jahr fertiggebracht. In Jeddah übertrumpfte der Mexikaner am Samstag mit seiner letzten Runde die beiden Ferrari-Piloten Charles Leclerc und Carlos Sainz und schaffte es erstmals in seiner Laufbahn auf den Pole-Platz. Weltmeister Max Verstappen wurde Vierter. Ein schwerer Unfall von Haas-Pilot Mick Schumacher hatte für eine fast einstündige Unterbrechung des Qualifyings in Saudi-Arabien gesorgt.

„Harte Arbeit zahlt sich immer aus“, kommentierte Perez noch in seinem Auto seinen Karriere-Meilenstein. Wenig später meinte der 32-Jährige, der auf bereits 215 Grand-Prix-Wochenenden zurückblicken kann: „Ich habe ein paar Rennen dafür gebraucht. Aber was für eine Runde, es war unglaublich.“ Perez ist der erste Mexikaner, der in der Formel 1 eine Pole Position herausgefahren hat. Bisher hat er zwei Siege. „Wir haben nicht wirklich erwartet, dass wir die Ferraris heute erreichen können. Hoffentlich können wir sie morgen schlagen“, sagte er.

Entgeltliche Einschaltung

In allen Trainingssitzungen hatte Bahrain-Sieger Leclerc die Bestzeit aufgestellt. „Ich bin sehr glücklich mit der Runde“, betonte der Monegasse, dem nur 25 Tausendstelsekunden auf Perez fehlten. „Ich gratuliere ‚Checo‘. Er hat heute einen tollen Job gemacht.“ Der Spanier Sainz, in Bahrain Zweiter hinter seinem Teamkollegen, freute sich auf ein interessantes Rennen: „Alle vier Autos vorne sind nur die Ferraris und die Red Bulls.“

Schumacher krachte im zweiten Quali-Segment auf dem ultraschnellen Stadtkurs seitlich heftig in die Betonbegrenzung. Das Auto des Sohns von Rekordweltmeister Michael Schumacher wurde quer über die Strecke geschleudert, verlor zwei Räder und kam massiv beschädigt zum Stillstand. Der Deutsche erlitt laut seinem Rennstall keine äußeren Verletzungen, wurde aber zur weitergehenden Abklärung in eine naheliegende Klinik gebracht. Gemäß Sky-Informationen war der 23-Jährige kurz vor dem Crash am Ausgang von Kurve 10 mit 274 km/h unterwegs.

Jetzt ein E-Bike gewinnen TT-ePaper 4 Wochen gratis ausprobieren, ohne automatische Verlängerung Jetzt teilnehmen Ich bin bereits Abonnent

Der siebenmalige Weltmeister Lewis Hamilton hatte zuvor erstmals seit 2009 eine Qualifikation bereits im ersten Abschnitt beenden müssen, weil er zu langsam war. Der Brite kam auf dem Jeddah Corniche Circuit nur auf den 16. Platz. „Es tut mir so leid, Leute“, sagte der Mercedes-Pilot über den Teamfunk. 2017 in Brasilien hatte er nach einem Unfall keine gezeitete Runde im Qualifying fahren können.