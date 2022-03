Schweiz kassiert im Wembley erste Niederlage unter Yakin

Tottenhams Torjäger Kane entschied die Partie per Handelfmeter in der 78. Minute. Steven Zuber war der Ball bei einer Abwehraktion unglücklich an den Arm gesprungen. Breel Embolo hatte die Schweizer in der 22. Minute per Kopf in Führung gebracht. Kurz vor Ende der ersten Halbzeit glich Luke Shaw für die Three Lions aus (45.+1). Salzburgs Noah Okafor kam bei der Schweiz nicht zum Einsatz.