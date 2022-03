Kanada erstmals seit 36 Jahren wieder bei einer Fußball-WM

Die Fußball-Nationalmannschaft von Kanada hat sich zum zweiten Mal in ihrer Geschichte seit 1986 für eine Weltmeisterschaft qualifiziert. Am vorletzten Quali-Spieltag des Kontinentalverbands CONCACAF am Sonntag gewannen die Kanadier mit 4:0 gegen Jamaika. Damit hat Kanada die Teilnahme an der WM in Katar sicher. Die bisher einzige WM mit Kanada war das Turnier 1986 in Mexiko. Die USA und Mexiko sind fast durch, Costa Rica muss nach derzeitigem Stand in die Playoffs.