Feuerwehr rettet Hausbewohner vor Zimmerbrand in Wien

Bei einem Zimmerbrand in einem Wohnhaus in der Raxstraße in Wien-Favoriten ist es Dienstagfrüh zu so einer starken Brandentwicklung gekommen, dass aus dem Fenster Flammen loderten. Da die Tür zu jener Wohnung offen stand, in der es brannte, war das Stiegenhaus stark verraucht und den Hausbewohnern der Fluchtweg abgeschnitten. Atemschutztrupps brachten viele Bewohner mit Fluchtfiltermasken aus dem Gebäude, berichtete Feuerwehrsprecher Jürgen Figerl der APA.