Grundschulunterricht über Homosexualität in Florida verboten

Floridas konservatives Gouverneur Florida Ron DeSantis hat ein umstrittenes Gesetz in Kraft gesetzt, das den Unterricht über sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentität in Volksschulen des US-Staates verbietet. „Wir werden dafür sorgen, dass Eltern ihre Kinder zur Schule schicken können, um Bildung zu erhalten, keine Indoktrination“, sagte der Republikaner, ehe er das Gesetz am Montag unterzeichnete. Die oppositionellen Demokraten und LGBTQ-Vertreter üben scharfe Kritik.