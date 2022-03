Mindestens vier Tote bei Anschlag in Israel

Beim dritten Anschlag in Israel binnen einer Woche sind am Dienstag mindestens vier Menschen getötet worden. Dies bestätigte ein Sprecher des Rettungsdienstes Zaka. Ein weiterer Mensch erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Israelische Medien berichteten sogar von fünf Toten.

Ein Mann eröffnete nach Polizeiangaben in Bnei Brak bei Tel Aviv gezielt das Feuer auf Passanten. Er habe erst auf einer Straße geschossen und dann auf einer weiteren. Polizisten hätten ihn außer Gefecht gesetzt. Der Bürgermeister hatte die Einwohner zuvor aufgerufen, ihre Häuser nicht zu verlassen. Nach israelischen Medienberichten handelte es sich bei dem Täter um einen Palästinenser aus dem besetzten Westjordanland.

Am Ort des Anschlags waren zahlreiche Rettungswagen und Polizeikräfte zu sehen. Ein Mitarbeiter des Rettungsdienstes Zaka sagte der Deutschen Presse-Agentur, der Anblick vor Ort sei „erschütternd“ gewesen. Er wohne selbst in unmittelbarer Nähe. „Ich habe vier Tote auf der Straße gesehen.“ Er habe einen Mann mit Schussverletzungen behandelt, sagte der Sanitäter.

Damit sind binnen einer Woche mindestens zehn Israelis bei Anschlägen ums Leben gekommen. Israels Regierungschef Naftali Bennett wollte am Dienstagabend Sicherheitsberatungen mit Verteidigungsminister Benny Gantz sowie Militär und Polizei abhalten. Erst am Sonntag waren bei einem Anschlag in der Küstenstadt Hadera zwei Polizisten und beide Attentäter getötet worden. Bei den Tätern handelte es sich um israelische Araber aus dem Norden des Landes.