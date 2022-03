NGO mit Paket gegen Wasserknappheit in Ostösterreich

Obwohl der März 2022 nicht der trockenste seit Beginn der Aufzeichnungen, sondern dank der vorhergesagten Niederschläge für die letzten beiden Märztage „nur“ in den Top Ten rangieren wird, hat der WWF ein Maßnahmenpaket vorgelegt. Die NGO warnt, dass die Klimakrise lang anhaltende Dürren und kurze, heftige Regenfälle samt Überschwemmungen mit sich bringen werde. Die 17 Punkte sollen stattdessen für eine klimafitte und naturnahe Wasserbewirtschaftung sorgen.

Diese Entwicklung beeinträchtige zunehmend heimischen Wasserschatz - vor allem in den niederschlagsarmen Tieflagen Ostösterreichs. Mit Forderungen angefangen von der Reduktion der Bodenversiegelung bis hin über die Renaturierung zahlreicher Flüsse, Feuchtgebiete und Moore und einer Umorientierung der Wasserbewirtschaftung soll dem etwas entgegengesetzt werden.

„Derzeit herrscht in Österreich das mitteleuropäische Modell der Wasserwirtschaft vor, das traditionell von einem Wasserüberschuss ausgeht und vor allem darauf abzielt, Hochwasser möglichst schnell abzuleiten“, erklärt WWF-Naturschutzexperte Bernhard Kohler. „Diese Form der Wasserwirtschaft ist gerade im pannonisch geprägten Ostösterreich nicht mehr zeitgemäß und wird immer mehr zum Problem - denn sie führt dazu, dass die natürlichen Wasserspeicher bei lang anhaltenden Trockenperioden zu rasch geleert werden und Wasser in Flüssen und Feuchtgebieten, aber auch in der Landwirtschaft fehlt“, argumentiert Kohler weiter.