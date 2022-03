Wiener Chormädchen suchen Verstärkung

Der Mädchenchor der Wiener Sängerknaben heißt nun Wiener Chormädchen. Derzeit sind sie in der Vorbereitung für die kommende Saison, in der die Sängerknaben ihr 525-Jahr-Jubiläum feiern. Ihren nächsten Auftritt haben die Chormädchen in der Wiener Hofburgkapelle bei der Langen Nacht der Kirchen am 10. Juni. Darüber hinaus sucht man Verstärkung: Zum Vorsingen sind Mädchen zwischen 8 und 14 Jahren eingeladen.