Festival Bayreuth Baroque entführt heuer nach Indien

Im heurigen September steht bereits Ausgabe Nr. 3 des ganz der Barockmusik gewidmeten Festivals Bayreuth Baroque an, das der österreichische Intendant und Countertenor Max Emanuel Cencic 2020 in der Wagner-Stadt gegründet hatte. Zwischen 7. und 18. September bringt man wieder an fünf verschiedenen Standorten opulenten Pomp nach Franken - wobei auch 2022 das zum UNESCO-Welterbe zählende, barocke Markgräfliche Opernhaus den Dreh- und Angelpunkt darstellt.