Tunesiens Präsident löst suspendiertes Parlament auf

In Tunesien hat das Parlament erstmals seit seiner Entmachtung durch Präsident Kaïs Saïed getagt und die vom Staatschef verordnete Neuordnung des Staates widerrufen. Rund 120 Abgeordnete lehnten am Mittwoch in einer Online-Sitzung die „außergewöhnlichen Maßnahmen“ ab, mit denen Saïed seit Juli vergangenen Jahres die demokratische Verfassung von 2014 außer Kraft gesetzt hat und allein regiert. Der Präsident kündigte daraufhin im Fernsehen an, er werde das Parlament auflösen.